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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - TRABZON

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - TRABZON

- Sağlık çalışanlarına vatandaşların alkışlı desteğiKaradeniz'den sağlık çalışanlarına destekTRABZON (AA) - Trabzon , Giresun ve Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından Trabzon 'da, ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Çok sayıda kişi vatandaş, ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Yoğun Mesai Koronavirüs Uttu Sağlık Çalışanları Kışla 

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