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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - ORDU

Karadeniz'den sağlık çalışanlarına destek - ORDU

- Ordu 'da vatandaşların alkışlı desteği - Işıkların kapatılıp açılmasıKaradeniz'den sağlık çalışanlarına destekTRABZON (AA) - Trabzon, Giresun ve Ordu 'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından bir dakika boyunca alkış tuttu.Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruların ardından Trabzon'da, ev ve iş yerlerinin pencereleri ile balkonlarına çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışlarla destekledi.Çok sayıda kişi vatandaş, ev ve iş yerlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü. - GiresunGiresun'da kentin bir çok bölgesinde evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutup ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. Aileleriyle balkonlara çıkan vatandaşlar bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına destek oldu.Kentte itfaiye ve polis ekipleri de sirenler çalarak sağlık çalışanlarına destek verdi. - Ordu Ordu 'da da vatandaşlar, alkışlarıyla sağlık görevlilerine destek oldu. Kentte evlerinin balkonuna çıkan vatandaşlar, bir dakika süresince alkış tuttu.Islık da çalan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin ışıklarını yakıp söndürdü.

Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Çalışanları Polis Ekipleri Kışla 

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