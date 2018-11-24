Karadeniz'den hamsi fışkırıyor

( DÜZCE -ÖZEL) - Kasası 100 TL’den satışa sunuluyor DÜZCE
- Düzce Akçakoca’da ava çıkan balıkçılar tonlarca hamsi yakaladı. Balıklar Anadolu'ya sevk edilirken 15 kilo gelen kasası 100 TL’den satışa sunuluyor. Batı Karadeniz bölgesinde avlanan balıkçılar Akçakoca balıkçı barınağına tonlarca hamsiyle döndü. Teknelerden elden ele taşınarak kamyonlara yüklenen hamsilerin 15 kilo gelen kasası 100 TL’den satışa sunuluyor. Balıkçı Erdal Göksel, bu sezon hamsi bolluğu nedeniyle bereket yaşandığını belirterek, "Kasası 100 TL'den satışa sunuyoruz. Hamsi bolluğu 2 ay süre ile devam edecektir" dedi.