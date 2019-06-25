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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Karadeniz'deki tüneller Adanalı vatandaşın aklını başından aldı

Adanalı vatandaşın tünellerden geçişi

Sosyal Medya Karayolları Alabalık Cep Telefonu Grup Toplantısı 

-Tünellerin uzunluğu ve ışıklandırması karşısındaki şaşkınlığı
-Bölge siyasetçilerin sitem etmesi

( ADANA ) -- Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü ADANA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında bir vatandaşın çektiği Kahramanmaraş'taki tünelin yer aldığı bir videoyu yayınlamasının ardından Adanalı bir vatandaşın Karadeniz bölgesindeki tünelleri cep telefonu kamerasıyla çekip şaşkınlığını dile getirdiği görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Ailesiyle birlikte Karadeniz Bölgesi seyahate çıkan Adanalı bir vatandaş, görüntülerde, 16 tünele sahip Gümüşhane il sınırları içerisindeki karayollarında karşılaştığı tünellerden geçerken şaşkınlığını, "En kalabalık İstiklal Caddesinden bile aydınlık. Karadeniz hizmet alıyor. Bizim Mansurlu yolu 130 yıldan beri yapılacak. Bizim Adana'nın vay haline. Birazda bize gardaş ya. Birazda bize ya. Daha bitmedi tünel "Allah Allah" "Maşallah bin Maşallah" diyerek dile getiriyor. Adana'ya böyle hizmetler kazandırmayan bölge siyasetçilerine de sitem eden Adanalı vatandaşın paylaştığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
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