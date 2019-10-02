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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karadeniz'de sebzeler böyle kurutuluyor

Karadeniz'de sebzeler böyle kurutuluyor

Taş fırınının yanması detay

Gesi Kış Mevsimi Taş Fırın 

-Taş fırınların içinde yanan odunlar detay
-Taş fırını içindeki yanan odunları karıştıran kişiler detay
-Taş fırınların içinden közlerin alınması detay
-Taş fırınların temizlenmesi detay
-Taş fırınların içine kuruması için fasulyelerin konulması
-Gönül Duran röp.
-Ayşe Uzunçakmak röp.

( ORDU - ÖZEL) ORDU

- Ordu’da sebzeler bilinenin aksine odun ateşinde yakılarak ısıtılan taş fırınlarda kurutulmaya başlandı. Kabadüz ilçesinde ev hanımlarının kış hazırlıkları sürüyor. Sonbahar mevsimin başladığı bugünler ev hanımları kışlık yiyecekleri sebzeleri taş fırınlarında kurutuyor. İmece usulu bir araya gelen ev hanımları tarlalarından topladıkları fasulyeleri odun ateşinde kızdırılan taş fırınlarda kurutularak fasulyeler farklı bir lezzete bürünüyor. Kış mevsiminde yiyecekleri fasulyeleri taş fırınlarda kurutmaya başladıklarını anlatan Gönül Duran, "Komşularımızla birlikte kış mevsiminde yiyeceğimiz fasulyelerimizi kurutuyoruz. Zor iş olduğu için imece usulu birbirimize yardımcı oluyoruz. Sabahın erken saatlerinde yaktığımız fırınlar istenilen ısıya ulaştığında fasulyeleri fırının içine koyuyoruz. Burada yavaş yavaş kuruyan fasulyeler çok lezzetli bir hal alıyor" dedi.
Duran, sebzelerin sadece Karadeniz Bölgesi'nde taş fırınlarda kurutulduğunu sözlerine ekledi.
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