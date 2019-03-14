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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Karadeniz’de roket ve füze atışı yapılacak İzle

- Karadeniz’de roket ve füze atışı yapılacak İzle

Arşiv görüntüler

( ORDU ) ORDU

Deniz Kıyısı 


- Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı tarafından 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında MSB Sinop Atış Alanı’ndan (Test Merkezi), NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları icra edilecek. Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarılarak, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istendi. Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar test merkezi Sinop’tan, Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Samsun’dan Trabzon’a kadar yer alan bölgede liman çıkışı yapacak teknelerin uyarılması ve söz konusu tarih ve saatlerde balıkçıların denize açılmamalarına yönelik olarak balıkçıların bilgilendirilmesi istendi. (MAK-SLH-Y)
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