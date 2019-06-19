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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karadeniz’de küflü sezonu Haberi

Karadeniz’de küflü sezonu Haberi

Tezgahtan görüntü

Yumurta Balık Tezgahları 

-röportaj
-detaylar

( SİNOP -ÖZEL) SİNOP

- Sinop'ta balık tezgahlarında yerini alan küflüler (yengeç), fiyatının uygun olması sebebiyle talep arttırdı. Sinop'ta, balıkçı Ayhan İri (50), Mayıs ve Haziran aylarında bol miktarda avlanan küflüler vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Yengeçlerin kilogramını 20 liradan sattıklarını ifade eden İri, “Yengeçler çarpan ağlarına vuruyor. Çarpan avlarından ayıklanıyor. Daha sonra mamuzları alınarak satışa sunuluyor. Alan vatandaşlar ise yumurta gibi haşlıyorlar daha sonra etini yiyorlar. Kilogramı 20 TL. Genelde yengeçler Mayıs aylarında çıkıyor Haziran’a kadar tutma aşaması devam ediyor. Halk tarafından çok seviliyor. Bilen bilir" dedi.

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