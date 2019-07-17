Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karadeniz’de karavan turizmi gelişiyor

Karadeniz’de karavan turizmi gelişiyor

Ordu'ya gelen Karavanlardan detaylar

Vosvos Karavan Şili 

-Hilmi Güler’in açıklaması
-Ordu Büyükşehir belediye önünde toplanmaları
-Hayriye Yıldız
-Adem Atik

( ORDU ) ORDU

- Kısa süre önce Türkiye’nin değişik noktalarından gelen vosvos tutkunlarını ağırlayan Ordu, şimdi de karavan tutkunlarını konuk ediyor. Turizmde çıtayı her geçen gün artıran Ordu’da Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ederek desteklediği karavan turizmi Karadeniz’i keşfediyor. Bu kapsamında Ordu’ya gelen ve Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan karavanlar, gövde gösterisi yaptı. Burada düzenlenen törende konuşan Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, Karadeniz’de karavan turizminin gelişmesi için çalıştıklarını söyledi.

Yıldız, “Karadeniz’de karavan turizminin gelişmesi ve kamping açılması gerektiğini vurgulamak için yollardayız. Ünye’deki 4 günlük kampımızın ardından Ordu’dayız. Bizleri burada ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Bundan sonra her zaman Karadeniz’de buluşalım” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adem Atik, Ordu’nun turizm ve kültürel anlamda gelişmesine yönelik her türlü imkânı sunacaklarını da ifade etti.
Başkan Vekili Atik, “Karavan bir yaşam tarzıdır. Aramızda dostluk, kardeşlik bağı olduğunu sizleri burada ağırladığımızda hissedip görmüş olduk. Herkesin bir yaşam şekli vardır. Karavanda sizin için bir yaşam şekli olmuştur. Çınarsuyu’nda bundan sonraki süreçte karavan turizmi gibi birçok organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’muzun turizm ve kültürel anlamda gelişmesine yönelik her türlü imkânı sizlere sunmak için gerekli talimatları vermiştir. Bizler Ordu’yu sizlerin vasıtasıyla Türkiye’de ve Avrupa’da tanıtmak istiyoruz. Buraya herkesin gelebileceği, konaklayabileceği mavinin ve yeşilin bir arada olduğu şehrimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eksiklerimizi, yapmamız gerekenleri bir kez daha tespit edip yerinde gördük. Seneye sizi ağırladığımızda daha iyi şartlarda burada ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız” diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı