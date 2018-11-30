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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Karadeniz'de istavrit bolluğu

Karadeniz'de istavrit bolluğu

- Balıkçı teknesi - İstavrik balık kasalara konulması - DetaylarZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesinde 15 metrelik teknesiyle Karadeniz'e açılan balıkçı, bol miktarda istavritle limana döndü.İlçedeki balıkçı barınağından gece saatlerinde 15 metrelik teknesiyle denize açılan Kenan İbziroğlu, bin 200 kasa istavritle limana yanaştı.İbziroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de bol miktarda istavrit avladıklarını belirterek, "Yaklaşık bin 200 kasa istavrit yakaladık. Bu yıl Karadeniz'de bol miktarda balık var." dedi.

Salar Muhabir 

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