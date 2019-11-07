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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor İzle

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşanıyor İzle

Tekne görüntüleri

Kooperatif Balık Sezonu Alamut Hamsi Balığı Irak 

-Liman görüntüleri
-Kooperatif Başkanı Mustafa Karakaş ile röp.
-Balıkçı teknelerinden balıkların indirilmesi
-Genel ve detay

( DÜZCE -ÖZEL)- Açık deniz balıkçıları tonlarca hamsi avlarken kıyı balıkçıları sezonu kapattı DÜZCE

- Karadeniz’de avlanan büyük balıkçı tekneleri limana kasalar dolusu hamsi ile dönerken kıyı balıkçılığı yapan balıkçılar ise teknelerini limana çekip balık sezonunu kapattı. Karadeniz’de açık denizde hamsi bolluğu yaşanması ile büyük balık tekneleri avlarını sahile getirmeye yetişemiyor. Hamsi bolluğundan dolayı binlerce koli yükleyip denize açılan ve kasalar dolusu balıkla dönen balıkçılar durumdan oldukça memnun. Sahil balıkçılığı yapan küçük balık tekne sahiplerinin ise durumu kötü. Sezon başında palamut şoku yaşayan daha sonra lüfer ve diğer balıklardan da umduğunu bulamayan küçük balıkçı tekneleri sezonu kapattılar. Bu sezon umduğunu bulamayan küçük tekne balıkçıları teknelerini limana çekti. Akçakoca Su ürünleri kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca’daki kıyı balıkçıları balıkçılığı bırakmış durumda. Her hangi bir av söz konusu olmadığı için. Sezonun başından beri palamutta olmadı lüferde olmadı. Küçük balıkçılar balıkçılığı bırakmış durumdalar. Bugün itibariyle hamsicilik başladı.
Ciddi oranda hamsi balığı çıkıyor. Büyük tekneler hallerinden memnun hiç olmazsa hamsi ile günlerini kurtarabiliyorlar, para kazanıyorlar. Küçük balıkçıların böyle bir şansı kalmadı artık bir sonraki sezonu beklemek durumundalar. Bol bir hamsi avcılığı bir müddet daha devam edecek. Ortalama 300 ton civarında hamsi çıktı, kayıtlarımızda öyle gösteriyor. Gündüz istirahat ediyorlar akşam açılacak” dedi.

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