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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Karadeniz’de can pazarı

Karadeniz’de can pazarı

Boğulma tehlikesi geçirenlerin kıyıya çıkarılması

( SAMSUN )- Boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğunu ekipler kurtardı SAMSUN

Boğulma Tehlikesi Cankurtaran Sağlık Ekipleri 


- Samsun’da, serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren baba ve 2 çocuğunu cankurtaran ekipleri son anda kurtardı. Olay, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan tatil için Samsun’a gelen Köksal Alpsoy ve çocukları Hilal Beyza Alpsoy ile Ahmet Taha Alpsoy denize girdi. Bir süre sonra deniz içerisinde çırpınmaya başlayan 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri Harun Aydoğdu, Oğuzhan Çetir ve Mustafa Turhan denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiye ulaştı. Cankurtaranlarca kıyıya çıkarılan baba ve iki çocuğu olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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