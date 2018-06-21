Karadeniz'de bundan daha yüksekte bir mescit bulunmuyor İzle



- Trabzon ile Bayburt illeri arasında deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulanan Kırklar Dağı’nın zirvesinde bulunan mescid görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen ve yıllar boyunca yenilenerek bugünlere gelen mescit muhteşem manzarası ile büyülüyor. Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Kırklar Dağı’nın en yüksek yamacına inşa edilen Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek rakımında bulunan mescit görenleri şaşırtıyor. Denizden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan mescit yöre halkı tarafından kutsal olarak kabul ediliyor. Yöre halkı tarafından özellikle yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilerek ibadet yapılan bir yer olan Kırklar Dağı ve Mescit'inin ismini ise yöredeki 40 ermiş kişiden aldığı biliniyor. Ne zaman yapıldığı bilinmeyen yıllar boyunca restorasyonlarla ayakta tutulan ve etrafı taşlarla çevrili olan mesciti özellikle manevi yönlerini kuvvetlendirmek isteyen kişiler ziyaret ediyor. Muhteşem doğa manzarası ile ziyaret edenleri büyüleyen Kırklar Mescit'inin 3 tarafı uçurumla çevrili olduğu gözlenirken, caminin turizminde bölgenin önemli merkezlerinden birisi olması hedefleniyor. Öte yandan Trabzonlu bir gezgin olan İmdat Osmanoğlu tarafından drone ile görüntülenen Kırklar Mescit'inin görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topluyor.

