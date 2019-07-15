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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum korkuttu

Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum korkuttu

YAŞANAN HORTUMUN GÖZÜKMESİ DETAY

(KASTAMONU) KASTAMONU

Uttu Cep Telefonu 


- Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Karadeniz açıklarında oluşan kısa süreli hortum görenleri korkuttu. Kastamonu’nun Çatalzeytin sınırındaki Karadeniz açıklarında sabah saatlerinde hortum meydana geldi. Hortumun sahile yaklaştığını gören vatandaşlar o anları cep telefonuna saniye saniye kaydetti.
Hortumu gören vatandaşlar heyecan yaşarken, hortumun karaya yaklaşmadan kaybolduğu gözlendi.
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