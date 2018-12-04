Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Karadağ'da Türkiye Mezunları Derneği açıldı - PODGORİCA

Karadağ'da Türkiye Mezunları Derneği açıldı - PODGORİCA



: - YTB Başkanı Abdullah Eren'in Karadağ Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic ile görüşmesinden detaylar - Eren'in Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüşmesinden detaylar - MASAT'ın açılışından detaylar Karadağ 'da Türkiye Mezunları Derneği açıldı - Başkent Podgorica'daki dernek açılışı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla gerçekleştiPODGORİCA (AA) - Karadağ Türkiye Mezunları Derneği (MASAT), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in katılımıyla başkent Podgorica'da açıldı.Açılışa katılan Eren, Karadağ lı Türkiye mezunları ile bir sohbet etti ve MASAT Başkanı Erdan Seferovic'ten derneğin çalışamaları hakkında bilgi aldı.Eren, Türkiye olarak mezun derneklerini önemsediklerini belirterek, Türkiye'nin 1992'den beri öğrencilere burs verdiğini ve burslu öğrenci sayısının her geçen yıl arttığını ifade etti.
Dünya genelinde 7,5 milyon öğrencinin kendi ülkesi dışında eğitim aldığına işaret eden Eren, Türkiye'de de 140 bin civarında yabancı öğrenci bulunduğunu belirtti.
Eren, neredeyse dünyanın her ülkesinde Türkiye mezunları bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye mezunlarının, kendi ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkilere katkı vermesini istediklerini söyledi.

19 ülkede 22 Türkiye mezunları derneği bulunduğunu aktaran Eren, MASAT'ın kısa süre içinde gerçekleştirdiği faaliyetlerle örnek derneklerden olduğunu sözlerine ekledi. - Eren, Husovic ve Fejzic ile görüştüYTB Başkanı Eren, Podgorica'daki temasları kapsamında ayrıca, Başbakan Yardımcısı Rafet Husovic ve Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ile görüşmeler gerçekleştirdi.Eren, Karadağ 'da bu akşam düzenlenecek Türkiye Mezunları Buluşması'na da katılacak.

İslam Yabancı Öğrenci Başkent Öğrenciler Öğrenci Sayısı 

İlgili Foto Galeriler
Başkente Değer Katacak Külliyede Sona GelindiBaşkente Değer Katacak Külliyede Sona Gelindi
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı15 Temmuz Belgeseli, Erdoğanı Ağlattı
13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı13. İslam Zirvesi Konferansı Zirve Toplantısı
Dünya Liderleri SavanoradaDünya Liderleri Savanorada
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı