-Denizde serinleyen insanlar



( KARAÇİ ) - Karaçi'de sıcak hava dalgası su kıtlığını artırıyor KARAÇİ



- Pakistan'ın Karaçi şehrinde yaşanan su kıtlığı aşırı sıcaklar nedeniyle daha da kötüye gidiyor. Pakistan'ın Arap Denizi'nde kıyısı bulan liman kenti Karaçi’de insanlar kronik su sıkıntısı çekiyor. Son zamanlarda yaşanan sıcak dalgası durumu daha da kötüleştirirken kadın ve çocuklar başkentte su bulmak için kilometrelerce yol yürüyor. Lyari, Baldia, Orangi, Keamari, Shershah ve Gulistan-e-Johar bölgelerindeki vatandaşların, kirli suları içmek zorunda kaldığı öğrenildi. Şehrin her yerinde yapılan protestolara ve Sindh Meclisi’nde neredeyse her oturumda sesin yükselmesine rağmen, hükümetten hiçbir cevap alınamadı. Sıcaklar daha da artacak Sıcak hava dalgasının Karaçi'de Perşembe ve Cuma günü daha da artması bekleniyor. Karaçi'de sıcaklardan bunalan halk serinlemek için sahilleri tercih ediyor. Aileleriyle deniz kıyısına giden halk gün boyu denize giriyor. Pakistan Meteoroloji Departmanına göre, Karaçi kıyılarının bin 500 kilometre güney doğusunda oluşacak olan Vayu siklonu Gurajat eyaletini vuracak. Karaçi'de yıkıcı bir etkisi olmayacak olan siklonun hava sıcaklığında artışa ve kıyı bölgelerde yağışa neden olması bekleniyor.

