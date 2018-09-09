Karacebey'de gençler çevre temizliği yaptı

-AK Parti Karacabey Gençlik Kolları Başkanı Adem Coşkun'un açıklaması



( BURSA ) - BURSA



- Çevre İçin Harekete Geç Projesi kapsamında bir araya gelen AK Parti Karacabey Gençlik Kolları üyeleri, Çamlık Mesire Alanı’nda ellerindeki torbalarla çevreye atılmış olan çöpleri topladı. Gençlere, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de eşlik etti. AK Parti Karacabey Gençlik Kolları Başkanı Adem Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Gençlik Kolları olarak çevre ve doğa temizliğine duyarlılık oluşturmak 81 ilde eş zamanlı etkinlik yaptıklarını belirtti.

Coşkun, “Bilmemiz gerekir ki asıl temizlik kirletmemektir ve bizler bu hareketimiz ile bir nebze de olsa çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik çünkü bu bir yaşam konusudur, bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Kendimiz kadar yaratılanlara saygı duymamız bunu gerektirir” ifadelerini kullandı. Farkındalık oluşturma adına bu etkinliği yaptıklarını belirten AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, emeği geçen herkese teşekkür etti. Etkinliğe katıldığı için duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “ Gelecek nesillere daha temiz bir çevre daha düzenli, korunabilir bir doğa bırakmak hepimizin boynumuzun borcu. En büyük temizlik çevreyi kirletmemektir. Bu duyarlılığı bu hassasiyetleri vatandaşlarımıza aktarmak zorundayız. Bunu eğitim kurumlarında, ailede gençlerimize ve çocuklarımızı vurgulamakla mükellefiz” dedi.



