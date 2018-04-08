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08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Karacan: 'Gençler konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi' - ESKİŞEHİR

Karacan: 'Gençler konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi' - ESKİŞEHİR

Karacan: "Gençler konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi" - ESKİŞEHİR - Kongreden detay görüntüler - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan'ın konuşması " Eskişehir ve ülkemiz için birbirinize kucak açın" - AK Parti Genel Başkanı Karacan: - "Nasıl ki bir zamanın gençleri, bizim şu anda atalarımız ve biz bugün onların nasihatlarını sizlere hatırlatıyoruz. İşte inşallah sizler de bugünün gençleri ve yarının ataları olarak, bu ülke için bu memleket için bir şeyler söyleyin ve ileride bu sözler gençlere anlatılsın"ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yandımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Nasıl ki bir zamanın gençleri, bizim şu anda atalarımız ve biz bugün onların nasihatlarını sizlere hatırlatıyoruz" dedi.
Karacan, Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Eskişehir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.Salonda bulunan gençlere seslenen Karacan, şunları söyledi:"Bugün bu salonda size AK Parti Genel Başkan Yardımcısı sıfatımla beraber bir abiniz olarak da hitap etmek isterim. Çünkü karşımda Gazi Mustafa Kemal'in söylediği gibi muhtaç olduğu kudretin damarlarındaki asil kanda mevcut olduğunu bilen bir gençlik var. Karşımda 16 yıldır bıkmadan, usanmadan devleti ve milleti için çalışan bir liderin, alnı ak, sözü ak, kalbi ak gençleri var. Benim güzel kardeşlerim, iyi ki bugün buradayız, iyi ki dünyanın bileğini bükemediği cumhurbaşkanımızın arkasında yan yana, omuz omuza beraberce siyaset yapabiliyoruz. İyi ki hepimizin dik duruşun ve dürüst siyasetin savunucusu, reisimizin liderliğini yaptığı ak bir davamız var."Karacan, AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin bütün gençlik için çalıştığına işaret eden Karacan, şunları aktardı:"Onlar siyaset kulvarında olsalar da kendilerinin ve sizin geleceği için çırpınıyorlar. Gelin sizler de önce kendiniz, sonra Eskişehir ve dolayısıyla ülkemiz için birbirinize kucak açın. Konuşun, tartışın, fikirler atın, karşılıklı çürütün fikirlerinizi. Çünkü Eskişehir gençliğinin tümü bu güzel şehrimizi ve ülkemizi beraberce yönetecekler. Nasıl ki bir zamanın gençleri, bizim şu anda atalarımız ve biz bugün onların nasihatlerini sizlere hatırlatıyoruz işte inşallah sizler de bugünün gençleri ve yarının ataları olarak, bu ülke için bu memleket için bir şeyler söyleyin ve ileride bu sözler gençlere anlatılsın."Tek adayla gidilen ve Fatih Özata'nın yeniden başkan seçildiği kongreye, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, İl Başkanı Dündar Ünlü, belediye başkanları, ilçe başkanları, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Salar Cumhurbaşkanı Allah 

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