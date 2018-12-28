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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karacadağ’da mevsimin ilk karı yağdı, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı

Karacadağ’da mevsimin ilk karı yağdı, çocuklar kartopu oynayarak karın tadını çıkardı

Kartopu oynayan öğrenci ve öğretmenler

Sağanak Yağış Öğretmenler Öğretmen Zincirleme Kaza Öğrenciler 

-Karacadağın yüksek kesiminde kar
-Karda yol alamaya çalışan araç içinden görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

-Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde yılın ilk karı yağdı. Siverek ilçesinde son iki haftadır aralıklarla süren şiddetli sağanak yağışları, ilçeye bağlı Karcadağ bölgesinin yüksek kesimlerine kara dönüştü. Aralıklara yağan kar bölgeyi beyaza büründürürken, Siverek-Diyarbakır karayolunda zincirleme kazalara neden oldu. Kapanan kırsal mahalle ve okul yolları, ekiplerin yoğun çalışması sonucu açıldı. Yılın ilk karını gören öğrenciler ve öğretmenler kartopu oynayarak, karın keyfini çıkarmaya çalıştı.
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