Karacabey Longozu'nda tatil yoğunluğu Haberi

--Longozun bitki örtüsünden detaylar

--Afrika evlerinden detaylar

--Longozda yaşayan hayvanlardan detaylar

--Tatilcilerden detaylar

--Kayıkçı Kemal Sevinç Röp

--Tatilciler ile Röp



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Tabiat harikası ve Türkiye'nin bilinen dört longoz ormanı içerisinde subasar özelliğine sahip alanı dikkate alındığında en büyüğü olanı Karacabey Longozu, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilcilerin, ziyaretçi akınına uğradı. Karacabey Longozu'na bayram tatilini fırsat bilerek gelen tatilciler, yanlarına ailelerini de alarak tabiatın zevkini çıkarttı. Orman yürüyüşlerin yanı sıra tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği nilüfer çiçekleri arasında kayık turu oldu. Sabahları açan binlerce nilüfer çiçeğinin ve el değmemiş tabiatın içinde yapılan tur ziyaretçilerden tam not aldı. Tatil boyunca longoz 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Afrika evleri, muhteşem tabiatı, yüzlerce kuş ve hayvan türünü barındıran longoz, gelen tatilciler için zevkli bir deneyim sundu. Büyüklüğü bakımından Türkiye’nin en büyük subasar ormanı olan Karacabey Longozu, Karacabey Belediyesi’nin turizm hareketleriyle büyük ivme kazandı. Longoz, bayram tatilinde yaşadığı ziyaretçi akını ile Yeniköy esnafının da yüzünü güldürdü. Longoz ile ilgili turizm geliştirme faaliyetleri devam ederken, bir yandan koruma ve farkındalık çalışmalarını yürütürken, diğer yandan sürdürülebilir ve kontrollü turizm ile başta yerel halk olmak üzere ilçe ekonomisine de katkı sağlamayı hedefleniyor.

