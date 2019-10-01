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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor Haberi

Karacabey’de senelerdir taşan dereye önlem alınıyor Haberi

ÇALIŞMA YAPAN EKİPLER

Sel Felaketi Baraj Kapakları Aşırı Yağış Felaket Dere Yatağı 

-ÇALIŞMA YAPILAN YERDEN GÖRÜNTÜ
-AÇIKLAMALAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Karacabey ilçesinde yıllardır yaşanan ve Karacabey’in kronik sorunu haline gelen taşkın alanına DSİ tarafından yapılan çalışmalarla çözüm bulunuyor.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ve DSİ 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü taşkın yaşanan alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Yıllardan beri Karacabey'in kronik bir sorunu olduğunu söyleyen AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, " Zaman zaman aşırı yağışlar sebebiyle hemşerilerimiz burada sorun yaşamaktaydı. Biz de bu soruna çözüm bulmak adına yaptığımız girişimler sonucunda burada yaşanan mağduriyeti ortadan kaldırmak için önemli bir adım attık. Bu çalışmaların yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Yaşanan sorunu çözmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Canbalı Deresi'nin kenarında yaşayan vatandaşlarımız aşırı yağışlar ve baraj kapaklarını açılması nedeniyle bazı seneler sel felaketi dolaysıyla sıkıntıya düşüyorlardı. Hem güzel bir görünüme kavuşturmak hem de Yeni Mahalle’de yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için DSİ ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bu bölge genişletildiğinde, dere yatağı da temizlendiğinde yıllardan beri bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sel taşkınıyla karşılaşması ve bundan çeşitli zararlara uğraması ortadan kalkacak. Karacabey’imizin girişi de güzel bir görünüm kazanacak” diye konuştu
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