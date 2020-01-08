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08 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karacabey’de fırtına ağaçları devirdi

Karacabey’de fırtına ağaçları devirdi

DEVRİLEN AĞAÇLAR

Yağışlı Hava Şiddetli Rüzgar 

-GENEL GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Karacabey’de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey’de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu.
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