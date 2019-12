Karacabey’de engellilerin offroad heyecanı

- Karacabey Belediyesi, Karacabey Offroad Grubu’yla birlikte düzenlediği etkinlikte, ilçede yaşayan engelli vatandaşları aileleriyle beraber Karadağ tepesine çıkarttı. Karacabey’in en yüksek noktasına modifiyeli arazi araçlarıyla çıkan engelli vatandaşların duydukları mutluluk yüzlerinden okundu. Etkinliğe Karacabey Tüm Engelliler Yardımlaşma Derneği Başkanı Kağan Erdem, dernek üyeleri ve aileleri katıldı.

İlk belediye binasının önünde Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen engelli vatandaşlar, daha sonra onları gezdirmek için toplanan araçlara binerek keyifli bir tura çıktı. Yolculuk boyunca çamurlu yollardan geçerken çok eğlenen dernek üyeleri, offroad heyecanını da bu esnada tatma imkânı buldu. Çeşitli engebeli yollardan geçtikten sonra Karacabey’in en yüksek noktasına ulaşan grup üyeleri, burada kendilerine eşlik eden araç sürücüleriyle birlikte manzaranın tadını çıkarttı. Sadece bir gün değil yıl boyu beraberiz Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü çok güzel bir gecede bir arada kutlamış ve derneğimizle birlikte güzel bir geceye imza atmıştık. Ve onlara bir sürpriz hazırladık.Yaşadıkları şehri kuş bakışı izleyebilecekleri, Karacabey’in en yüksek noktası olan Karadağ Tepesine Karoff grubu üyelerinin yardımlarıyla onları çıkardık. Ben öncelikle bu anlamlı etkinliğe araçlarıyla katkı sağlayarak bizimle birlikte olan Karacabey Offroad ve Karacabey Motocros ekibine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli vatandaşlarımızla yılın bir günü değil yıl boyu beraberiz. Çeşitli etkinlikler aracılığıyla bir araya geliyoruz. Artık bunu her yıl farklı rotalarda yapabiliriz. Bu etkinliğini devamını onlarda çok istediler. Baharda farklı rotalara yeni geziler planlayarak, onlara da göremedikleri pek çok güzelliği göstermek istiyoruz’’ dedi.

"Yardımcı olmaya her zaman hazırız" Karacabey Offroad Grubu adına konuşan Mustafa Yağcı, “Bizler grup üyelerimizle katkı sağladık. Engelli arkadaşlarımıza böyle bir imkânı sağlamak bizim için de mutluluk verici oldu. Her zaman onlara yardımcı olmak için hazırız’’ dedi.

20’ye yakın araçla, aileleriyle birlikte tura katılan engelliler derneği üyeleri de duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Hiçbirimiz daha önce böyle bir etkinliğe katılmamıştık. Ayrıca Karacabey’in en yüksek noktasını görmek ve çamurlu yollardan bu güçlü araçlarla geçmek, gerçekten çok keyif vericiydi. Emeği geçerek bu anlamlı etkinlikte bizleri bir araya getiren Karacabey Belediyesi’ne ve Karacabey Offroad grubuna sonsuz teşekkürler’’ dedi.

Grup üyeleri, Karacabey’in en yüksek noktasında kahvaltı ikramı yapıldıktan sonra, “Engelleri aştık, Karacabey’in çatısına çıktık’’ pankartları ile hep beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. (MŞ-Y)



