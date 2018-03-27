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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Karacabey'de dolu yağışı etkili oldu - BURSA

Karacabey'de dolu yağışı etkili oldu - BURSA

- Dolu yağışındanğanaktan detaylar Bursa 'da dolu etkili oldu - Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erdem:"Dolu nedeniyle meyvelerde çiçek dökümünün olduğunu gördük"BURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde aniden bastıran dolu, hayatı olumsuz etkiledi.Alınan bilgiye göre, ilçede 15 dakika etkili olan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.Fındık büyüklüğündeki dolu bazı araçlara zarar verdi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını, üzerine bez parçaları ve kartonlarla örterek korumaya çalıştı.Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dolu nedeniyle tarım arazilerinde zarar oluştuğunu söyledi.

Erdem, arazilerde incelemelerinin devam ettiğini belirterek, "İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Dolu nedeniyle meyvelerde çiçek dökümünün olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı öngörülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Asad Tarım Muhabir Allah 

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