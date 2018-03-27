Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Karacabey'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Karacabey'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Dolu yağışından detay

Sağanak Yağmur Akalan Dolu Yağışı Yağan Irak 

-Caddelerden detay

( BURSA )- Dolu yüzünden kuşlar öldü araçların camları kırıldı BURSA

- Karacabey'de ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı vatandaşları şaşırttı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle çok sayıda kuş ölürken araçların camları kırıldı. Karacabey'de akşam üzeri 16.30 sıraları başlayan sağanak yağmur yerini ceviz büyüklüğünde dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu ekili alanlara ve meyve bahçelerine zarar verdiği öğrenildi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşlar araçlara binerek ceviz büyüklüğündeki doludan korunmaya çalıştı. Bazı araç sahipleri ise araçlarının üzerine örterek korumaya çabalarken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken tavanları da zarar gördü. Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Başkanı Erhan Erdem, "Tarlalarda ekili olan; buğday, arpa, yulaf gibi yem bitkilerinin yanı sıra, bezelye de şuanda ekili ürünler arasında. Bu ürünler Haziran, Temmuz ve Mayıs aylarında hasadı yapılacaktı. Arazilerde incelemelerimiz devam ediyor. İnşallah büyük bir zararla karşılaşmayız. Yaşanan dolu yağışı nedeniyle şuan itibariyle meyvelerde çiçek dökümüne etkili olduğunu gördük. Bu sezon meyve hasadında büyük sıkıntılar yaşanacağı görülüyor. Allah çiftçimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı