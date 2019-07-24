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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karacabey boğazında hortum paniği

Karacabey boğazında hortum paniği

hortumdan görüntü

( BURSA ) BURSA

Sağanak Yağış 


- Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı. Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu. (AF-MŞ)
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