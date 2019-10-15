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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Karacabey, Barış Pınarı Harekatı'na destek için kenetlendi

Karacabey, Barış Pınarı Harekatı'na destek için kenetlendi

KARACABEY İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI ZİYARET

Pazarcı Güvenlik Güçleri Mehter Takımı İsrail İstiklal 

-KARACABEY İLÇE JANDARMA KOMUTANINA TÜRK BAYRAĞI TAKDİMİ
-ESNAFA, PAZARCILARA VE VATANDAŞLARA TÜRK BAYRAĞI DAĞITIMI
-OKUNAN KURAN TİLAVETİ VE DUA
-KONUŞMALAR
-MEHTER TAKIMI GÖSTERİMİ

( BURSA ) BURSA

- Karacabey Belediye Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için vatandaşlarla bir araya gelerek Mehmetçik için tek yürek oldu.Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcıları ve Karacabey Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık’a şanlı Türk bayrağı takdim etti. Ziyarette konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Türk milletinin göz bebeği silahlı kuvvetlerimiz sınırlarımızın dışarısında vatanın bölünmezliği, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için, canları pahasına Türk milleti uğruna büyük bir mücadele gösteriyor. Bu mücadelede kendilerine üstün başarılar temenni ediyoruz. Cenab-ı Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarını taş değdirmesin ” ifadelerini kullandı.Ziyarettin ardından Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve beraberindekiler, pazaryerine giderek ilçe esnafına, pazarcılara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.
Bayrak dağıtımının ardından Pazaryeri Öktemler Camii İmam Hatibi ve Din görevlileri Derneği Başkanı Süleyman Bilici tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve dua okundu. Okunan duaların ardından konuşan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Barış Pınarı Harekatı’nda bayrak için, vatan için, ezan için, kutsal değerlerimiz için mücadele eden Mehmetçiğimize, askerimize, polisimize, güvenlik güçlerimize moral desteğinde bulunmak için tüm Karacabeyliler olarak burada buluştuk. Türk milleti zor zamanlarda hangi anlayıştan olursa olsun Kürt’üyle, Türkmen’iyle, Arnavut’uyla, Boşnak’ıyla, Abaza’sıyla, Çerkez’iyle hangi etnik gruptan olursa olsun vatan ortak paydasında birleşmesini bilmiştir. Çanakkale bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Mücadelesi hep birlikte verilen İstiklal Savaşı bunun en büyük göstergelerinden biridir. 15 Temmuz’da hain FETÖ kalkışmasında bütün yurtta olduğu gibi Karacabey’de de verdiğimiz örnek dayanışma, mücadele de bunun en büyük timsalidir. Taşeron bir Kürt devleti kurulmak isteniyor. Adeta ikinci bir İsrail o bölgede oluşturulmak isteniyor. Böyle bir oluşumun Türkiye Cumhuriyeti devleti için çok büyük bir tehdit oluşturacağı anlayışıyla, Mehmetçiğimiz orada mücadele etmekte. Biz şimdiye kadar olduğu gibi ondan bundan icazet alan bir ülke olmak istemiyoruz. Türk ordusu özlenen bir ordudur. Türk ordusu sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde yaşayan Türklerin değil bütün Türk dünyasının umududur. Bütün İslam aleminin umududur. Bütün mazlum insanların umududur. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Cenab-ı Allah ordumuzun, askerimizin, polisimizin, güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.
Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu ise, “Türkiye Cumhuriyeti devleti istiklalini ve istikbalini koruma adına, vatanımızın ve milletimizin bekası adına bu bölgelerde Barış Pınarı Harekatı’na girişti. Kahraman Türk ordusuna ve kahraman Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Allah onları muhafaza eylesin. Allah onları muzaffer eylesin. Allah onların ayaklarını taşa değirmesin” dedi.
Konuşmaların ardından mehter takımı gösterisi yapılırken, vatandaşlara da lokma dağıtıldı.
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