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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karaburu'nda şiddetli fırtına etkili oluyor İzle

Karaburu'nda şiddetli fırtına etkili oluyor İzle

Dev dalgalardan detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Dev dalgalar dalgakıranın boyunu aştı İSTANBUL

Şiddetli Fırtına Meteoroloji 


- İstanbul'da beklenen şiddetli fırtına kuzey kesimlerden şehre giriş yaptı. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle oluşan dev dalgalar, dalgakıran boyunu aştı. İstanbul'da dün meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından İstanbul'un kuzey kesimlerinde fırtına etkili oluyor. Arnavutköy Karaburun Sahili'nde dün başlayan fırtına etkisini giderek arttırıyor. Şiddetli fırtına nedeniyle sahilde dev dalgalar oluştu. Kıyıya vuran dalgaların dalgakıran boyunu aştığı görülürken deniz de koyu bir renge büründü.
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