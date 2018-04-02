Karabük'teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoföre son yolculuğuna uğurlandı Haberi

- Karabük'te cezaevi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden aracın sürücüsü Ramazan Işık Karabük'te toprağa verildi. Karabük'ün Yenice ilçesi İncebacaklar mevkiisinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen aracın sürücüsü Ramazan Işık memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Işık'ın naaşı Öğle namazına mütakip Atatürk Mahallesı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Işık'ın yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken gözyaşı döktü. (YE-OA