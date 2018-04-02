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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük'teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoföre son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'teki kazada şehit düşen cezaevi aracı şoföre son yolculuğuna uğurlandı

- Tabuttan ve katılanlardan görüntü

Şehit Hastane Cenaze Namazı Gözyaşı Cezaevi Aracı 

-- Cenaze namazının kılınması
-- Cenazenin taşınması

( KARABÜK ) - KARABÜK

- Karabük'te cezaevi aracının uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden aracın sürücüsü Ramazan Işık Karabük'te toprağa verildi.
Karabük'ün Yenice ilçesi İncebacaklar mevkiisinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen aracın sürücüsü Ramazan Işık memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı. Işık'ın naaşı Öğle namazına mütakip Atatürk Mahallesı Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Işık'ın yakınları cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken gözyaşı döktü. (YE-OA
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