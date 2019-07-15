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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’teki cinayet anları kameraya böyle yansıdı

Karabük’teki cinayet anları kameraya böyle yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan anlar

Yaşlı Kadın Yoğun Bakım Ünitesi Güvenlik Kamerası Cinayet Saldırı 

-Arşiv Görüntüler

( KARABÜK - ÖZEL) KARABÜK

- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K. (70), kendisine balta ile saldıran baba ve oğlunu tabanca ile vurarak öldürmüştü. Yaşanan o anlar ise köyün güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, su içen hayvanlarını bekleyen Hasan K.’ya Cüneyt Uysal (18) bir anda saldırarak yumruklamaya başlıyor. Bu sıra da Hasan K.’nın eşi Münevver K. ise gence elindeki ağaç dalı ile vurunca, bu kez yaşlı kadına vurarak yere yıkıyor. Yerden kalkarak Cüneyt Uysal, ileriye doğru giderken, Hasan K.’da arkasından ilerliyor. Bir müddet ilerleyen Hasan K.’ya bu kez Cüneyt Uysal’ın babası Recep Uysal (60) balta saldırıyor. Baba oğulun aynı anda saldırdığı görüntülerde Hasan K. çantasının içinde bulunan tabancasını çıkararak önce Recep Uysal’a ardından ise oğlu Cüneyt Uysal’a ateş etmesi yer alıyor. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı yaşanan olay ilgili soruşturmasını sürdürürken, balta ile kafasından yaralanan Hasan K.’ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
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