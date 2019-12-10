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10 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Karabük'te yoğun sis...Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü İzle

Karabük'te yoğun sis...Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü İzle

Sisten detaylar

-Araçlardan detaylar
-Şehirden detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karabük, güne sisli havanın etkisiyle uyandı. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle sürücüler takip mesafesini korudu. Ayrıca sis bulutunun altında kalan çok sayıda binanın görünüşü kapanırken, bazı vatandaşlar ise sis altında sabah sporunu yaptı.
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