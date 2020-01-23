Karabük’te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi Haberi

-araçlardan detay

-kayan araçtan detay

-motosiklet sürücüsünden detay

-motosiklet sürücü ile röp

-Safranbolu-Bartın Yolu'ndan detay

-Yol temizleme çalışmalarından detay

-Yolda kalan araçtan detay



( KARABÜK )- Karabük’ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi KARABÜK



- Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Karabük’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Safranbolu ilçesinin yüksek mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar kayganlaşan yolda kaydı. Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı motosiklet sürücüleri ilerlemekte güçlük yaşadı. Sürücü Yavuz Tepe kar yağışından dolayı ilerlemekte zorlandığını belirterek, "Araba duramazken motor nasıl dursun. Birinci vites ağır ağır gidiyoruz. Yapacak birşey yok ekmek parası. Bu sene yağmayacağını düşünüyorduk. Dün akşam böyle bir hava yoktu. Allah'ın rahmeti işte yapacak birşey yok" dedi.

Ayrıca sabah saatlerinden itibaren aralıksız süren kar yağışı Safranbolu-Bartın Karayolu'nda sürücülere zor anlar yaşatıyor. Karayolları ekipleri ise yolun ulaşıma kapanmaması için Kirkille, Beştepeler ve Ahmetusta Geçidi'nde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken bazı araçlar yolda kaldı.



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