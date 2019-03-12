Karabük'te uyuşturucu operasyonu - KARABÜK Haberi

Karabük 'te uyuşturucu operasyonu - Operasyonda 3 kişi yakalandıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde 152 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Safranbolu ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, F.K (20), E.K (24) ve N.Ç. (32) gözaltına alındı.Adreste yapılan aramada, 152 ecstasy hap ve 2 gram "skunk" ele geçirildi.
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