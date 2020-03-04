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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük’te umreden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu

Karabük’te umreden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu

Hastaneden detay

Ayetler Hastane Sağlık Personeli Borat Yaşlı Çift 

-sağlık personelinden detay
-ambulanstan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te umreden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Çift tedbir amaçlı gözlem altına alındı.Edinilen bilgiye göre, beş gün önce Suudi Arabistan’dan umre ziyaretinden dönen yaşlı çift öksürük nedeniyle hastaneye başvurdu. Sağlık Bakanlığının genel prosedürü nedeniyle karı koca tedbir amaçlı gözlem altına alındı.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yaşlı çiftin genel durumlarının iyi olduğunu Umreden döndükleri için öksürük şikayetlerinin artması üzerine gözlem altına aldık. Tedbir amaçlı alınan kan örnekleri Ankara’ya gönderildik ve oradan gelecek tahlil sonuçlarına göre tedavi süreçlerinin devam edecek" denilerek, alınan önlemlerin tedbir amaçlı olduğunu ve tedirginliğe gerek olmadığını kaydedildi.Valilik açıklama yaptıÖte yandan Karabük Valiliği de yazılı bir açıklamada bulunarak, "28 Şubat tarihinde Umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bugünkü kontrolleri esnasında öksürük şikâyeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır. Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuarına gönderilmiştir. Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir." ifadelerine yer verdi.
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