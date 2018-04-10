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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Karabük’te Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü kutlandı

Karabük’te Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıldönümü kutlandı

Tören alanından görüntü

Polis Teşkilatının Kuruluşu Can Güvenliği Polis Teşkilatı Kahramanlık Öğrenciler 

-Çelenk konulması
-Vali Kemal Çeber'in konuşma yapması
-TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşması
-Şiir okunması

( KARABÜK -HD)- TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin:- “Türk Polis Teşkilatı’nın yaşı birçok devletin yaşından daha fazladır’ KARABÜK

- Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Karabük’te tören düzenlendi.
Törende konuşan TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin, “Türk Polis Teşkilatı’nın yaşı birçok devletin yaşından daha fazladır” diye konuştu.
Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Yıldönümü dolayısıyla Karabük’te tören düzenlendi.
Kent Meydanı’nda düzenlenen törende İl Emniyet Mehmet Akay ve Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut Atatürk Anıtı önüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından TBMM Eski Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin konuşma yaptı. Şahin, "Türk Polis Teşkilatı’nın yaşı birçok devletin yaşından daha fazladır. Bu şu demektir, Türk Milleti asırların ötesine kadar uzanan bir geçmişi olan şanlı bir millettir. Çok güçlü bir devlet geleneğimiz var. Çok şükür. Modern polis teşkilatının başlangıcı olarak kutluyoruz 10 Nisan’ı. Ancak tarihçeler polis teşkilatının kuruluşunu daha geriye getiriyor. 1299 Osmanlı Devleti’nin kuruluşu. Osman bey Karahisar’ı almış ve onun başına da oğlu Orhan beyi getirmiş. Orhan bey de babasının en yakın silah arkadaşlarından Gündüz Alp’i asayişten sorumlu kılmış. Ve tarihçiler diyorlar ki Gündüz Alp bizim tarihimizde ilk polis amirimizdir. Dolayısıyla bu kadar köklü bir milletiz” diye konuştu.
Karabük Valisi Kemal Çeber ise Toplumun huzuru, genel asayiş, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının sağlanması, kamu düzeni, mal, can güvenliği gibi yan yana dizdiğiniz zaman hepsi birbirinden mukaddes, daha kutsal görünen bu görevlerin sağlanmasının, korunmasının teminatı olan polis teşkilatı daha yanlarına bir sürü kelimeler ekleyebileceğimiz mukaddes görevleri yerine getirmektedir. Bizim polis teşkilatımızın 173. Yıllık tarihine bakarsak hep kahramanlıkları ve fedakarlıkları görürüz” diye ifade etti.
Törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu.
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