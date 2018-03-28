Karabük'te toplu kitap okuma etkinliği yapıldı Haberi

-Yere oturup kitap okuyan çocuklar

-İbrahim Şahin ile röp.



( KARABÜK - HD)- Sandalye yer bulmayan bazı öğrenciler yerlere oturarak kitap okudu KARABÜK



- Karabük'te 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla toplu kitap okuma etkinliği yapıldı. Zübeyde Hanım Halk Kütüphanesi tarafından şehrin en işlek caddesin gerçekleştirilen okuma etkinliği, 30 dakika sürdü. Düzenlenen etkinliğe; İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse ile bazı daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu sırada caddeye konulan sandalyelerde yer bulamayan bazı öğrenciler ise yerlere oturarak kitaplarını okurken, bazı öğrenciler ise güneş nedeniyle üzerlerindeki montlarına yüzlerine örterek kitap okumaya çalıştı. Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, " 82 il’de aynı anda kitap okuma etkinliği düzenliyoruz. Amacımız halkımıza kitap okuma alışkanlığını ve sevgisini pekiştirip kazandırarak, kütüphanelerimize ilgilerini arttırmak adına bu etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımızın fazla olmasının da ayrı bir amacı var. Bu sene kütüphaneler haftasının ana teması, ‘Yeni nesil çocuklar ve yeni nesil kütüphaneler’. Artık okul öncesi çağdan itibaren kütüphanelerimiz kapısını onlara açtık ve kütüphanelerimize bekliyoruz” dedi.

(YE-

