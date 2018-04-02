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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük'te şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

Karabük'te şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

Uçağın inişi

Şehit Uzman Çavuş Karahisar Gözyaşı Cezaevi Aracı 

-Şehit yakınlarından görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Naaşların ambulanslardan alınıp uçağa taşınması
-Dua edilmesi
-Katılanlardan ve uçağın gidişi
-Şehitlerin fotoğrafları

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Karabük'te cezaevi nakil aracının yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu şehit düşen uzman çavuşların naaşları Zonguldak Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlandı. Karabük'ün Yenice ilçesi İncebacaklar mevkisinde kardeşinin cenazesine katılan mahkumu taşıyan cezaevi aracının dönüş yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu şehit düşen uzman çavuşlar Kenan Dalkılıç ve Oğuz İnan, Zonguldak Havalimanı'ndan memleketlerine uğurlandı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla memleketleri Balıkesir ve Afyonkarahisar'a uğurlanan şehitler için havalimanında tören düzenlendi.
Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, belediye başkanları ve daire müdürlerinin yanı sıra şehitlerin aileleri de törene katıldı.
Okunan duaların ardından şehitlerin naaşları askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Şehit Oğuz İnan'ın eşi Esra, oğlu Arda İnan ile Şehit Kenan Dalkılıç'ın eşi Selma ile çocukları Tuna ve Kemal Dalkılıç da törende gözyaşı döktü. Kenan Dalkılıç'ın naaşı memleketi Balıkesir'de, Oğuz İnan'ın naaşı ise memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilecek.
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