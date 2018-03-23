Karabük’te sarıya büründü, araç sahipleri oto yıkamacılara akın etti

-Araçlar üzerindeki çamurlardan görüntü

-Oto yıkamadan görüntü

-Üzerleri çamurlu araçlardan görüntü

-Mehmet Özen ile röportaj

-Araçların yıkanması



( KARABÜK ) KARABÜK



- Yurdun büyük kısmı ile birlikte Karabük’te de etkili olan lodosla birlikte çok sayıda aracın üzeri Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle tozla kaplandı.İşe gitmek için sabah saatlerinde araçlarının yanına gelen vatandaşlar, otomobillerinin üzerinin tozla kaplandığını gördü. Tüm kentte etkili olan toz taşınımı nedeniyle araçlar adeta çamur deryasına döndü. Araçlarını bu halde gören bir çok sürücü ise oto yıkamalara araçlarını bıraktıktan sonra işlerine gittiler. Sabah saatlerinde arka arkaya otomobillerin geldiğini oto yıkama sahibi Mehmet Özen, yaşanan olaydan en çok sevinenlerin oto yıkamacılar olduğunu söyledi.



Özen, sabah saatlerinde hava kirliliği olarak düşündüklerini ancak durumun öyle olmadığını gördüklerini belirterek,” Sanıyorum Afrika’dan gelen çöl tozları nedeniyle yaşanan bir hava muhalefeti oldu. Bugün epeyce bir yoğunluk oldu. Böyle arada sırada böyle bir şey olunca bizde sevinmiyoruz dersek yalan olur. Araçlar adeta çamur deryasına bürünmüş.” dedi.

Öte yandan yoğunluk nedeniyle bazı araç sürücüleri ise oto yıkamalardan geri dönmek zorunda kaldı. Karabük Valiliği ise gece saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerine kadar Karabük, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale ve Zonguldak çevrelerinde etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar olmasına karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması yönünde de uyardı.

