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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabük'te sağanak yağış sonrası sel...Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Karabük'te sağanak yağış sonrası sel...Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Su baskınları, su ile dolan yollar

Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Sürücülerin ilerlemeye çalışması
-Koşan vatandaşlar
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kent merkezi adeta sular içinde kaldı. Araçlar trafikte güçlükle ilerlemeye çalışırken metrekareye düşen yağış miktarı 30 kilogram olarak ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin ve uyarılarının ardından Karabük kent merkezinde ani şiddetli yağış etkili oldu. 5000 Evler mevkisi başta olmak üzere, kentin çeşitli noktalarında etkili olan yağmur nedeniyle su baskınları yaşandı. Kentteki ulaşımın gerçekleştiği yollar su ile doldu. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Metrekareye 30 kilogram yağış düşen yağışlar şiddetli gök gürültülü şeklinde devam ediyor.
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