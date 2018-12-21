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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı Haberi

Karabük'te otomobil iş yerine girdi: 1 yaralı Haberi

- Olay yerinden detaylarKARABÜK (AA) - Karabük 'te kontrolden çıkarak iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda Aydın M. yönetimindeki 78 DB 453 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarındaki iş yerine girdi.Kazada sürücü Aydın M. yaralanırken iş yerinde ve otomobilde hasar oluştu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Aydın M. tedavi altına alındı.

Bild Direksiyon Trol 

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