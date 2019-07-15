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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük’te meydana gelen iki trafik kazasında 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı

Karabük’te meydana gelen iki trafik kazasında 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı

Yaralıların hastaneye getirilmesinden detay

İlk Müdahale Hastane Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri 

-Çocuğun annesinin kucağında hastaneye girişinden detay
-Hastaneden ve ambulanstan detay

( KARABÜK )- Kazada yaralanan çocuk sedyede annesinin kucağından 1 dakika olsun ayrılmadı KARABÜK

- Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6’sı çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yenize-Zonguldak karayolu Uzunkum kavşağı yakınında meydana gelen trafik kazasında 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Karabük’ten Zonguldak istikametine giden Fatih Kaskatı idaresindeki 34 HVK 89 plakalı araç ile Zonguldak istikametinden Karabük istikametine gitmekte olan Mustafa Evin yönetimindeki 06 NU 599 plakalı araç Yenice Uzunkum kavşağı yakınında çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 HVK 89 plakalı araçta bulunan şoför Fatih Kaskatı (37 ), Emriye Kaskatı (36), Aynur Kaskatı ( 18), Selinay Akın (37), Hiranur Kaskatı (14), Alpay Onan (10) ile 06 NU 599 plakalı araçta bulunan şoför Mustafa Evin (35), Gülcan Evin (35), Eymen Bera Evin (6), Murat Mirza Evin (1) hafif yaralandılar.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yenice Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer kaza ise Karabük-Bartın karayolunda bulunan Ahmet Usta geçidinde meydana gelen trafik kazasında otomobille kamyonun çarpışması sonucu 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobille karşı istikametten gelen kamyon çarpıştı. Kazada Elif Yaldır(34), Emir Çağan Yaldır(8), Miraç Efe Yaldır(2) ve Fehmi Topcan(59) hafif şekilde yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ‘Yaralı annesinin kucağından inmedi’ Hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Miraç Efe Yaldır ambulans içinde ağlarken, sedye ile ambulanstan indirilen yaralı annesinin kucağından bir dakika olsun ayrılmadı.
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