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17 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6’sı çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı Haberi

Karabük’te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6’sı çocuk olmak üzere 15 kişi yaralandı Haberi

trafik kazasından detay

İlk Müdahale Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-yaralıların hastaneye getirilişinden detay
-hastaneden detay
-ambulanslardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

-. Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçup takla attı. Kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre , M.H.A.(37) idaresindeki 34 LE 0492 plakalı otomobil Gerede istikametinden Çerkeş istikametine seyir halindeyken İsmetpaşa mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tarlaya uçarak takla attı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Sürücü yaralı olduğundan dolayı alkol ölçümü yapılamamıştır. Kazada sürücü ile birlikte bulunan Ekrem A.(68), Harun A.(38), Yusuf A.(3), Tajdin A.(78) ve Hivda A.(19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı : 4’ü çocuk 9 yaralı Safranbolu-Bartın Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında ise hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre E. C. (29) sevk ve idaresindeki 34 STZ 25 plakalı hafif ticari araç Safranbolu istikametinden Bartın istikametine seyir halindeyken kirkille kavşağından Bartın ili istikametine dönüş yoluna kontrolsüz girmesi sonucu B.Y.(42) idaresindeki 34 PT 6629 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Muhammet Sinan C.(11), Fikriye D.(60), Ayşe P.(52), Filiz K.(40), Efnan Sena C.(9), Elif C.(34), Nuran D.(45), Burak D.(15) ve Şerif Nur D.(16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralıların herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Meydana gelen iki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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