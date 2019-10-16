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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Karabük'te kereste fabrikasında korkutan yangın

Karabük'te kereste fabrikasında korkutan yangın

Yangından görüntü

Polis Fabrika Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Trol 

- Ekiplerin müdahalesi
- Fabrikadan detaylar
- Arazözler, itfaiyeler
- Polisin güvenlik önlemi alması

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'ün Yenice ilçesindeki kereste fabrikasında yangın çıktı. Ekipler yangına seferber olurken belediye itfaiye ekipleri ve orman arazözleri müdahale etti. Edinilen bilgiye göre olay Yenice ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontroplak fabrikasında yaşandı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede etrafı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri ve Orman İşletmesi'ne ait orman arazözler ile tanker sevk edildi. Bu sırada yangının büyümesi ihtimaline karşı forlklitler ile fabrikanın içerisinde bulunan kontroplaklar bölgeden uzaklaştırılmaya çalıştı. Öte yandan polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor. (DK-OA
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