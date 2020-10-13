Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Karabük’te hasta numarası yaparak dilenen şahıs gözaltına alındı

Karabük’te hasta numarası yaparak dilenen şahıs gözaltına alındı

şahıstan detay

Polis Merkezi Akalan Barla Harekete Geç Polis Ekipleri 

-şahsın ekip otosuna götürülmesi
-şahsın tepkisi
-şahsın üzerinde yapılan arama
-ekip otosuna bindirilmesi
-polis araçlarının gitmesinden detay

( KARABÜK ) - Karabük’te hasta numarası yaparak para dilenen şahıs gözaltına alındı- Hasta numarası yaparak dilenen şahsın üzerinden çeşit çeşit ilaç çıktı KARABÜK

- Karabük’te hasta numarası yaparak vatandaşlardan para dilenen bir kişi polis ekiplerince yakalanarak polis merkezine götürüldü. Şahsın üzerinde yapılan aramada çeşit çeşit ilaçlar çıktı. Karabük’te farklı noktalarda hasta gibi davranan İ.K. isimli şahsı, vatandaşlardan para almak için hasta numarası yaparak yere düşüyor. Sürekli aynı ihbarların alınması polis ekiplerini harekete geçirdi. Yine aynı şekilde yere düşerek bayılma numarası yapan şahsın yeri polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek üzere götürülürken gazetecilere “Niye çekiyorsunuz, adam mı öldürdüm. 5 tane adam öldürdüm” diyerek tepki gösteren şahsın üzerinde yapılan aramada çeşit çeşit ilaçlar çıktı. (RB-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı