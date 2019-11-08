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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Karabük'te fuhuş operasyonu: 2 kişi adliyeye sevk edildi

Adliyeden görüntü

Fuhuş Operasyonu Fuhuş Trol 

-Şahsıların adliyeye sevki

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı. D.K. ve N.Y'nin İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edildi. Emniyette ifadeleri alınan D.K. ve N.Y. isimli iki şahıs sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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