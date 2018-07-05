Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu Haberi

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonu Haberi

şüphelinin adliyeye getirilişi

Hastane Bellek Flash Bellek Akalan Terör Örgütü 

-adliyeden detay
-kadın şüphelinin hastaneye getirilişi
-hastaneden detay

( KARABÜK -HD) KARABÜK

- Karabük’te FETÖ/PDY terör örgütüne düzenlenen iki ayrı operasyonda 1'i kadın olmak üzere iki kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda terör örgütüne üye olma suçundan iki kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.E.G. (24) isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüphelinin Karabük Üniversitesinde okudukları dönemde örgüt içerisinde Büyük Bölge Lise Mesulü (BLM) görevlerinde bulunduğu belirtildi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle mücadele kapsamında örgüte üye suçundan yakalanan S.S. (43) sağlık kontrolünden geçirilerek emniyetteki işlemlerine devam ediliyor. Şüphelinin evinde yapılan arama neticesinde 2 bin 490 TL para, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet, 1 adet telefon ve 2 sayfalık örgüte ait bazı notlar ele geçirildiği belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı