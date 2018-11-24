Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Karabük'te ev yangını Video

Karabük'te ev yangını Video

- Evin yanma anı cep telefonu görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Olay yeri detaylar - Karabük 'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri patlamak üzere olan iki mutfak tüpünü son anda dışarı çıkarttıKARABÜK (AA) - Karabük 'te çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle Uygar Caddesi üzerinde Şahin Özdemir'e ait tek katlı müstakil evde kimsenin olmadığı bir sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Patlamak üzere olan iki mutfak tüpünü evden dışarıya çıkartan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polis Mutfak Tüpü Cep Telefonu Müstakil Ev Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı