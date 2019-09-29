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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Karabük'te ev yangını

Karabük'te ev yangını

- - Yangın anıKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yürecik köyü Çatacık Mahallesi'nde Mustafa Atmaca'ya ait iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü ve Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.Alevlerin diğer evlere sıçramadan söndürüldüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Ahşap Ev Yangına Müdahale 

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