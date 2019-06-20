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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Karabük’te etkili olan sağanak sele neden oldu... Yol ve iş yerleri göle döndü

Karabük’te etkili olan sağanak sele neden oldu... Yol ve iş yerleri göle döndü

Dükkanların su basmasından detay

Şiddetli Yağış Olta 

-Şiddetli yağışlar
-Vatandaşların yağmurdan kaçmaları
-Su içindeki araçlardan detay
-Esnaflarla röp
-Su tahliye çalışmaları
-Detaylar

( KARABÜK )- Çok sayıda araç ve iş yerleri sular altında kaldı- 15 dakikada metrekareye 31 kilometre yağış düştü KARABÜK

- Karabük’te aniden bastıran ve etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde hayat durma noktasına gelirken, çok sayıda araç ve iş yeri sular altında kaldı. Şehir merkezi başta olmak üzere birçok noktada etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. 15 dakika boyunca etkili olan ve metrekareye 31 kilogram yağışın düştüğü Karabük’te özellikle Hürriyet Caddesi üzerinde yer alan çok sayıda iş yeri ve park halindeki araçlar sular altında kaldı. Su birikintilerinden geçmeye çalışırken arızalanan bazı araçlar ise yolda kaldı. Kent merkezinde bulunan battı-çıktıda ise trafik tamamen durdu. Belediye ekipleri tıkanan mazgalları açarak su tahliye çalışmaları yaptı. Yaşanan olaya bazı esnaf tepki gösterirken, kimi vatandaş ise olta ile balık tutar gibi yaparak tepki gösterdi.
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