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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Karabük'te DEAŞ operasyonu Haberi

Karabük'te DEAŞ operasyonu Haberi

Adliyeden detay

Akalan Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-Zanlının adliye getirilişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te, DEAŞ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan bir kişi adliyeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre ve tespit edilmesine yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda örgüt ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle A.D. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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